الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على دراسة سوق الكربون

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يتم تحديد موعد الجلسة القادمة وفقا لما يراه رئيس المجلس.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، بشأن  التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسواق الكربون إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات ومقترحات.

توفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم التخلص الآمن من مخلفات المستشفيات

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك تقييما للمخلفات الطبية وذلك بناء على قانون المخلفات كما ان الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية فهناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليار دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية وحصلنا على تمويل من بنك التنمية الإفريقي.

مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سوق الكربون ضريبة الكربون

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