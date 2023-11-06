بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمواصلة مناقشة دراسة مشكلات البيئة وسوق الكربون

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، و ضريبة الكربون.

وخلال مناقشات جلسة أمس قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ أن تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، و ضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية عالمية خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي يؤكد التقرير ان هناك 50 دولة على مستوى العالم تفرض ضريبة علي سوق الكربون وان هناك 20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضربية أيضا علي هذا السوق.

وأضاف دعبس في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، و ضريبة الكربون. انه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لانها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات.

واعترف دعبس بأن فرض تلك الضريبة ستعمل علي زيادة الدخل القومي ولكنها هتاثر علي المواطن لمحدودي الدخل وقال دعبس انه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تصطبيق القانون في حال إقرار الضريبة علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقة بالتدريج كما يحدث في كافة دول العالم وهو ما حصل في انجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج خاصة وان فرض تلك الضريبة هترفع الأسعار.

توطين الصناعات الملوثة للبيئة

ومن جهة أخرى، اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع كلمة دعبس وعقب رئيس المجلس قائلًا إن الدول الغربية وبعض الدول الغنية تقوم بالعمل على توطين الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الاسمنت بالدول الفقيرة والنامية لذلك انا مع الدكتور نبيل دعبس فيما طرحة من فرض ضريبة علي سوق الكربون وفرض ضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة وان تلك الضريبة قد تكون جزء من حائط الصد للدفع بتلك الصناعات في مصر وان تكون احد العوائق التي تفرمل توطين تلك.

كما طالب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الضغط على إسرائيل لدفع تعويض عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على قطاع غزة، مؤكدًا أن التأثيرات السلبية لهذا القصف من انبعاثات يؤثر على مصر على المدى الطويل.

وأشار النائب، إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أعلن إن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على قطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 10 آلاف قنبلة سقطت على مدينة غزة، في مساحة لا تتعدى 56 كيلو، وشريط عرضه 8 كيلومترات.

وقال النائب: بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب من الانبعاثات، مشيرا إلى أن إسرائيل انضمت لهذا البروتوكول في 2004، فيما انضمت مصر في 2005.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحرك الجهات الرسمية في هذا الشأن، قائلا: انبعاثات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضررها ليس اليوم لكن بعد عشرات السنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعلى نسبة أمراض سرطان في اليابان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي.

وأكد النائب أحمد شعبان، أن ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر القطاع فقط، بل يضر الشعب اليهودي، قائلا: "هما أحرار شمشمون العصر نتنياهو يهد المعبد عليهم لكن لا يهده علينا".

وتابع النائب: "الناس دي لا تتراجع بدم ولا أشلاء أطفال، ولكن وجعهم الفلوس، علشان كده لازم نوجعهم بالمطالبة بالتعويض زي ما يوجعونا