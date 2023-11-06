كيف تحركت "حياة كريمة" لدعم الشعب الفلسطينى أمام العدوان الإسرائيلى؟

حرصت مؤسسة حياة كريمة على تقديم دعم شامل وفوري لسكان غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالقطاع، والذي نتج عنه سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز المساعدات التي قدمتها المؤسسة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسائل التبرع لدعم الشعب الفلسطيني

في 9 أكتوبر الماضي أعلنت حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في غزة، والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق.

وأعلنت المؤسسة في السياق حساباتها في البنوك المخصصة لتلقي التبرعات لدعم الشعب الفلسيطيني الشقيق في عدة بنوك مصرية.

حياة كريمة تدعم حملة التبرع بالدم للفلسطينيين

قالت المؤسسة في 13 أكتوبر الماضي: "مراهنين على جدعنة المصريين في حملة التبرع بالدم للإخوة الفلسطينيين واللي بتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة ضمن حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي".

وقد شارك متطوعو المؤسسة في فعاليات حملة كتف في كتف مع أهلنا في فلسطين، وذلك علي نطاق 13 محافظة علي مستوي الجمهورية، وهُم: (القاهرة - الاسكندرية - أسيوط - الإسماعيلية - البحيرة - الشرقية - الغربية - المنيا - كفرالشيخ - الأقصر - الفيوم - المنوفية - الجيزة).

تجهيز قوافل المساعدات المقدمة لأهالي غزة

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه لتوفير كل اللازم طبيًا وغذائيًا، عمل شبابها علي تجهيز قافلة المساعدات لأهلنا في غزة من مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي انطلقت 14 أكتوبر الماضي، مؤكدة المؤسسة أن كتفنا في كتف أهالينا في فلسطين، وأن دعمهم مستمر ولن ينقطع، داعية جموع المصريين للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني من خلال التبرع علي حسابات المؤسسة.

15 شاحنة ضمن القافلة الأولي

ودفعت حياة كريمة بـ15 شاحنة ضمن الدفعة الأولي من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، وذلك ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن كل التبرعات التي تلقتها من المواطنين تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق كدعم ومؤازرة في محنته هذه، وكذلك أشارت المؤسسة إلي أن الدفعة الأولي شملت كراتين غذائية ومواد معلبة وبطاطين، وملابس أطفال، ومستلزمات طبية.

منافذ متحركة لتلقي الدعم

وأطلقت المؤسسة منافذ عده متحركة لتلقي تبرعات المواطنين لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

كانت أبرز المنافذ في: (مول مصر - سيتي ستار - سيتي سنتر المعادي - الدقي نادي الصيد)، مؤكدين أن المصريين لبوا نداء الخير بشكل كبير.

قوافل حياة كريمة تصل العريش

وأعلنت المؤسسة 15 أكتوبر الماضي وصول مساعداتها لمدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلي قطاع غزة ضمن قوافل التحالف الوطني، وتضم المساعدات قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.

كذلك تضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، رافقها طاقم طبي من كل التخصصات.

مرابطون حتي الإغاثة

وفي 18 أكتوبر أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس السيسي وأعلنت الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور قوافلها الإغاثية، مؤكدة استجابتها بكل متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمها قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

كما أكدت أنها مستمرة في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كذلك أشات إلي أن متطوعيها ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأهابت المؤسسة وقتها بجموع الشعب المصري عدم التواني عن دعم القضية الفلسطينية بكل أشكال التضامن، وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريًا، والدعم المادي لتوفير المساعدات الإنسانية، والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين.

عبور القوافل من معبر رفح

وفي يوم 21 أكتوبر الماضي أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح معبر رفح ومرور المساعدات الطبية، وذلك تزامنًا مع انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي احتضنتها مصر من أجل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول بالعاصمة الإدارية.

مؤكدين استمرار أعمالهم لحين وصول باقي القوافل للأهالي في غزة.

انطلاق القافلة الثانية لحياة كريمة لدعم أهالي فلسطين في قطاع غزة

في إطار دورها الإغاثي والإنساني استكملت مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت الماضي إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تضمنت 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد علي 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

إطلاق مبادرة "من إنسان لإنسان" لتوعية النشء بالقضية الفلسطينية

وتواصل مؤسسة حياة كريمة استقبالها لطلاب المدارس لمشاركتهم في مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تجهيز المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. يأتي ذلك تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة. واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

وقد استقبلت المؤسسة في اليوم الأول من إطلاق المبادرة عددًا من الطلاب المدارس بكل أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية)، ويستمر ذلك بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة، الذين بدورهم تقدموا للتطوع بمؤسسة حياة كريمة نيابة عن مدارسهم، فضلًا عن قيام عدد من الطلاب بتقديم التبرعات لأهالي فلسطين.

وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيًا- ماديًا- معنويًا)، بالإضافة إلى تركيز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية"، والتي تعتمد على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب (ابتدائي- إعدادي- ثانوي- شباب الجامعات)، بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من شعار المؤسسة نفسها حياة كريمة "من إنسان لإنسان" وتعزيزًا على دورها في كل أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية، حيث ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة توجه كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة، وبمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، وذلك انطلاقًا من دورها التنموي والمجتمعي ومن أجل إعلاء قيم المشاركة والتطوع بين الشباب.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار سعي مؤسسة حياة كريمة الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.