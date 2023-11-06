الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزيرة البيئة تستعرض جهود مواجهة التلوث وخفض الانبعاثات أمام "الشيوخ"

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تقييمًا للمخلفات الطبية بناءً على قانون المخلفات، كما قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات في المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت فؤاد أنه فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية، فهناك حزمة من المشروعات تصل إلى 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة، والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة المحاصيل باستخدام الطاقة الشمسية، وحصلنا على تمويل من بنك التنمية الإفريقي.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: "الحكومة المصرية الآن تستخدم 'الجزرة' في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلاً من استخدام 'العصا' والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية".

وأضافت أنه في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية، ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرة إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسؤولية مشتركة.

مجلس النواب وزيرة البيئة تقليل انبعاثات الكربون استخدام الطاقة المتجددة الدكتور ياسمين فؤاد

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

"فلتت من عشماوي".. رأي المفتي ينقذ قاتلة طبيب الساحل من حبل المشنقة

محمد صبحي ينعي والدة المخرج أدهم مدحت صالح بكلمات رقيقة

إيهاب جلال يستقيل من تدريب الإسماعيلي.. هل وافق مجلس إدارة النادي؟

"كان بيسب أمي وفضحنا بين الجيران".. القصة الكاملة لقتل مراهق شقيقه بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية