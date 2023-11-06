وزيرة البيئة تستعرض جهود مواجهة التلوث وخفض الانبعاثات أمام "الشيوخ"

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك تقييمًا للمخلفات الطبية بناءً على قانون المخلفات، كما قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات في المستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت فؤاد أنه فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية، فهناك حزمة من المشروعات تصل إلى 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة، والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة المحاصيل باستخدام الطاقة الشمسية، وحصلنا على تمويل من بنك التنمية الإفريقي.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: "الحكومة المصرية الآن تستخدم 'الجزرة' في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلاً من استخدام 'العصا' والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية".

وأضافت أنه في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية، ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرة إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسؤولية مشتركة.