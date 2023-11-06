الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 74234 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه  الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق  السريعة والصحراوية والساحلية.

 نتائج الحملات المرورية

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74234 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 636 مخالفة السير بدون تراخيص، 1420 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 2 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحملات المرورية لوائح المرور مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة

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