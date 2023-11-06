الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رد فعل المتهم بقتل طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

طبيب الساحل
طبيب الساحل

علَّق المتهم أحمد شحته، طبيب بشري، على الحكم الصادر بإعدامه بتهمة الاشتراك مع اثنين آخرين في قتل الطبيب أسامة صبور الشهير بـ"طبيب الساحل"

ودخل المتهم في حالة صراخ وانهيار وردد من داخل قفص الاتهام: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ومليش دعوة بقتله".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، وعاقبت المتهمة الثالثة "محامية" بالسجن 15 سنة بعدما تسلمت رأي المفتي الشرعي في القضية.

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الإعدام شنقًا للمتهمين فى قتل "طبيب الساحل".. والمشدد 15 سنة للمحامية

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وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادًا للحكم عليهم

أسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

طبيب الساحل المتهم أحمد شحته إعدام الطبيب أسامة صبور صراخ وانهيار

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وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادًا للحكم عليهم

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