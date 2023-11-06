رد فعل المتهم بقتل طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

علَّق المتهم أحمد شحته، طبيب بشري، على الحكم الصادر بإعدامه بتهمة الاشتراك مع اثنين آخرين في قتل الطبيب أسامة صبور الشهير بـ"طبيب الساحل".

ودخل المتهم في حالة صراخ وانهيار وردد من داخل قفص الاتهام: "حسبي الله ونعم الوكيل.. ومليش دعوة بقتله".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل"، وعاقبت المتهمة الثالثة "محامية" بالسجن 15 سنة بعدما تسلمت رأي المفتي الشرعي في القضية.

أسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.

ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.