الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومى المرأة" يعقد دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"

جريدة الدستور

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة،" بالتعاون مع منظمة يونيسف في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتى تأتي ضمن  أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت الدورة عدد 50 من مديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس  بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن الدورة التدريبية تهدف  إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الاسرة، بالإضافة الى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته.

وأشارت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة" تم إعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية.

وأضافت عبد المنعم، أن الدورة التدريبية عملت على بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في أربع مجالات وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية،بالاضافة الي تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة،كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية،وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الاسر. وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.

جدير بالذكر أن التدريب نُفذ من قبل مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية وبإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد توزيع شهادات معتمدة للمتدربين.

 

المجلس القومي للمرأة حالات العنف الجامعة الأمريكية بالقاهرة المشروع القومي لتنمية الأسرة تعزيز قدرات

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