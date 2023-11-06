"حياة كريمة": تمكنا من توصيل أكبر كم من مساعدات المصريين للشعب الفلسطيني

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها الشاملة في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة، حيث حرصت المؤسسة على المشاركة في قوافل الدعم، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كذلك الإعلان عن طرق تلقي التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

حياة كريمة لأهل غزة

ولفتت حياة كريمة أنه بفضل تبرعات المصريين تمكنوا من توصيل أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كذلك وجهت المؤسسة الشكر لكل من ساهم معهم لإيصال التبرعات لغزة، مؤكدة المؤسسة اعتمادها على الشعب المصري لإيصال المزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.

في إطار دورها الإغاثي والإنساني استكملت مؤسسة حياة كريمة جهودها لدعم القضية الفلسطينية، حيث أعلنت المؤسسة تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، السبت الماضي إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.

وتضمنت القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد حرصت المؤسسة على توفير وإتاحة كل الوسائل الممكنة لتلقي تبرعات ومساهمات المصريين لدعم الأهالي في غزة من خلال:

وسائل تلقي التبرعات

- البنك التجاري الدولي

١٠٠٠٥٨٢٦٧٩١٥

- بنك مصر

١١٦٠٠٠١٠٠٠٠١٨٥٠١

- البنك الأهلي المصري

١٠٠٣١٧١٢٦٣٩٥٦٠٠٢٠٢٥

- البنك العربي الإفريقي الدولي

١١٠٤٥٣٣٩١٠٠٢٠٢٠٥

- أو رقم الحساب الموحد للمؤسسة في البنوك٤٥٠٠٤٥٠٠، أو عن طريق ميجا خير، أو رسالة نصية على رقم ٩٥٠٩.