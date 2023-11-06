"كان بيسب أمي وفضحنا بين الجيران".. القصة الكاملة لقتل مراهق شقيقه بدار السلام

«كان بيضرب أمي.. حاولت ادافع عنها مكنشي قصدي أقتله ده اخويا الكبير».. بهذه الكلمات أدلى المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية اعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث حلوان الكلية.

القصة الكاملة للواقعة

تفاصيل القضية بدأت ببلاغ لقسم شرطة دار السلام تفيد وجود متهم وجثة ملقاة على الأرض، بانتقال الأجهزة الأمنية تم التحفظ عليها ونقل الجثة لمشرحة زينهم.

ولكن تبين أن المتهم والمجني عليه شقيقين وأن سبب القتل هو الأم ليتضح عقب ذلك أن المتهم عمره 15 عامًا عاد إلى منزله ليسمع مشاجرة عنيفة دارت بين والدته ونجلها الأكبر، ويتعدى عليها بالألفاظ ويسبها ويهينها أمام الجيران الذين اعتادوا سماع التشاجر والسب والقذف يوميًا لكن هذه المرة قد طفح الكيل فتدخل الأبن الأصغر.

كان تدخل الأبن الأصغر عندما وصل إلى البيت ووجد الأخر يركل والدته بقدميه ويتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية فكان الأخير هو طوق النجاة لها فلم يشعر بنفسه سوى باستحضار سلاح أبيض من المطبخ - وطعنه طعنة واحدة نافذة في الصدر كانت كفيلة بإسقاطه على الأرض وجلس بجواره حتى نزفت دمائه وتوفى قبل قدوم سيارة الإسعاف لإنقاذه.





مناظرة جثة المجني عليه

وكشفت مناظرة جثة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه بجسده طعنه نافذة بالجسم تسببت في وقف الأجهزة الحيوية عن العمل مما تسبب في نزيف دموي أسفر عن الوفاة.

بلاغ قسم شرطة دار السلام

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات نافذة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث فى القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.