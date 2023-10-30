الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تراشقوا بالألفاظ.. النيابة تأمر بضبط المتهم بتمزيق جسد عامل في دار السلام

المتهم
المتهم

أمرت نيابة  دار السلام الجزئية، اليوم الإثنين، بضبط وإحضار المتهم بالتعدي على عامل وطعنه بسلاح أبيض، وطلبت التحريات حول الواقعة.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الوفاة، والتصريح بالدفن، واستدعاء شهود العيان حول الحادث.

كان أحد المستشفيات استقبل جثة متوفي إثر ادعاء مشاجرة في منطقة دار السلام، وبالفحص تبين مقتل "رضا.ح." بطعنات نافذة سددها له آخر بسلاح أبيض "سكين" لدى تطور مشادة كلامية -تراشقا خلالها بالألفاظ- إلى مشاجرة، ولاذ الجاني بالفرار.

تم التحفظ على جثة المجني عليه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.

نيابة دار السلام الجزئية عامل التحريات تشريح جثة المجني عليه

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