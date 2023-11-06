الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يفتتح البرنامج الدولي لتدريب مُراجعي الهيئة لدفع منظومة التأمين الصحي الشامل

أحمد طه
أحمد طه

 

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تبادل المعرفة والخبرات  مع الجهات المناظرة دوليا، وذلك لضمان توحيد أسس التقييم التي يقوم مراجعي الهيئة لمنشآتنا الصحية مع مستويات الجودة  العالمية، مشيرا إلى أن التدريب الدولي للمراجعين يضمن تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال جودة النظم الصحية واكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لعمليات المراجعة ومنهجيات التقييم، كما أنه يهدف إلي  تعزيز الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

وأضاف طه أن  هذه البرامج التدريبية تأتي أيضًا في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي للبرنامج التدريبي الخاص بمراجعيها، وذلك بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد وطنية للمنشآت الصحية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، كما تم اعتماد الهيئة ذاتها دوليًا في مجالي الجودة التميز المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة EpiC لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذه البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للصحة وهي تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: اتاحة الخدمات الصحية للجميع دون تمييز ودون تحمل صعوبات مالية، وأن تكون جيدة وآمنة.

وحول دور المراجعين المحوري في عملية منح الاعتماد أضاف الدكتور احمد طه، ان مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، هو أساس عمل مراجعي الهيئة وهو ما يفسر خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد محددة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب التدريب المستمر على نظم الاعتماد الدولية.

وأشار الدكتور طه إلى ان البرنامج الحالي يشارك به ٦٠  مُراجع ومُقَيِم من مراجعي الهيئة  المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والاداريين من ذوي المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحي المصري، كما يشارك ممثلو الهيئة  من مسئولى إدارات: الدعم الفنى للمنشآت الطبية، والتسجيل والاعتماد، وتطوير المعايير، والادارة العامة للمراجعين، والادارة المركزية للرقابة الصحية، والادارة العامة للتدريب للغير، والادارة العامة للتميز المؤسسي، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي المسئولة عن تنظيم التدريبات الدولية.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي الدولي المتخصص الذي يقام على مدار ٥ ايام بالقاهرة، كيفية تحديد أدوات التتبع التي سيتم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات في أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

ومن جانبها، رحبت جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، بالحضور وأشادت بحرص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تدريب المراجعين على احدث الاتجاهات الدولية في تقييم المنشآت الصحية مؤكدة أهمية الدمج بين مستويات الخبرات المختلفة للمتدربين لتحقيق أفضل نتائج للتعلم.

وأعرب شريف سليمان، ممثل مشروع EpiC، عن سعادته بدمج الخبرات في مجال استدامة جودة النظم الصحية مثمنا جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار معايير لجودة الرعاية الصحية وحصولها على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومؤكدا اهمية المراجعة المستمرة لتطوير المعايير.

شارك في التدريب خبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، كما شاركت أيضًا د. ثائرة المادي من المملكة الأردنية الهاشمية.

 يذكر أن مراجعي "جهار" GAHAR  قد تلقوا تدريبات من منظمات اعتماد دولية أخرى مثل هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC، بالإضافة إلى برنامج توجيهي من هيئة تيموس الدولية TEMOS International، مما يتيح فرصة التعاون المشترك لقياس عملية التقييم الخاصة بالهيئة من جوانب مختلفة، وتبادل المعارف والمهارات الدولية في مجال المراجعة.

شارك في افتتاح البرنامج التدريبي من جانب الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس ادارة الهيئة: د. السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د. ميهي التحيوي، د.ايمان الشحات، د. خالد عمران.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البرامج التدريبية الرعاية الصحية خدمات الرعاية الصحية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: اعتماد البحث العلمى المشارك بالمؤتمر العالمى لطب الأعصاب "WCN 2023"

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الرئيس السيسى يستقبل رئيس جمهورية جنوب السودان

وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى المحكمة استعدادا للحكم عليهم

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية