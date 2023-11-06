الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إعلام النواب: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية انعكاس للوجه الحقيقي للاحتلال

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية، تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الساعي بخطوات فعلية لإبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني.

تهديد بإبادة الشعب الفلسطيني

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية اليوم،  أن هذه التصريحات ليست مجرد تهديد بإبادة الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تهديد للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

سرعة وقف إطلاق النار

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام، على ضرورة سرعة تدخل المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، علاوة على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.

الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن مثل هذه التصريحات ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بكافة أنواع الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني بقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من خلال القصف الجوي والبري والبحري لقطاع غزة، علاوة على منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض خروج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

ووجهت أمين سر إعلام النواب، تحذيرا للعالم بأن تكون هذه التصريحات بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.

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برلمانى: تصريحات أحد وزراء حكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية جنون وإرهاب

التصدي للجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي

وطالبت النائبة هند رشاد، المجتمع الدولي بالتصدي للجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تقل عن أنها إرهاب دولة يستوجب المحاكمة الدولية العاجلة، علاوة على التصدي لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

للإحتلال الإسرائيلي النائبة هند رشاد لجنة الإعلام بمجلس النواب تصريحات وزير التراث الإسرائيلي ضرب غزة بقنبلة نووية حرب غزة 2023

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