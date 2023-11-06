"السكر بـ27 والأرز بـ22".. مواطنو مطروح يشيدون بميادرة "خفض الأسعار"

أطلقت الدولة مبادرة تخفيض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وشاركت عدد من المحال والسلاسل التجارية بمطروح فى مبادرة خفض الأسعار بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 30% تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

مبادرة تخفيض الأسعار

وقالت هدى محمد مواطنة من مطروح خلال حديثها لـ"الدستور، إنها استفادت من مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقتها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرة إلى أن الأسعار داخل المحال والمنافذ المشاركة فى المبادرة أقل من الأسعار الخارجية بـ10 جنيهات.

أسعار السلع

وأوضحت رانيا قنديل مواطنة من مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، أن سعر السكر داخل المحال والمنافذ المشاركة في المبادرة 27 جنيها ويصل سعره إلى 40 جنيها فى الأسواق وسعر الأرز 22 جنيها بينما يتخطى سعره فى الأسواق 30 جنيها.

وأكدت أن سعر الزيت داخل المبادرة 34 جنيها للزجاجة الـ 700 مل و40 جنيها للزجاجة الـ 800 مل بينما يتخطى سعره فى الأسواق الـ50 جنيها، مقدمة الشكر إلى القيادة السياسية على المبادرات الإيجابية التى يتم إطلاقها لتخفيف العبء عن المواطنين.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهي سلع "السكر، الزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.