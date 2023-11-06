صحفى أمريكى: نتنياهو يرفض مطالب الولايات المتحدة بتعليق الأعمال القتالية بغزة

كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش أن السلطات الإسرائيلية، بمن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترفض مطالب واشنطن بتعليق الأعمال القتالية وإعلان هدنة في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال.

وقال هيرش إن "طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين زارا تل أبيب مؤخرا، من أجل "توقف" القصف، تم رفضها بشكل قاطع من قبل رئيس الوزراء نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف هيرش، نقلا عن مسئول أمريكي لم يذكر اسمه، أن القيادة الإسرائيلية تنظر إلى أي هدنة والتوقف عن إطلاق النار لأسباب إنسانية بنفس الطريقة.

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تعتبر أن تعليق تل أبيب للأعمال القتالية ممكن فقط لإعادة تعبئة وتلقيم أنظمة أسلحتها.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق أمس الأحد، حديثه لأعدائه وأصدقائه خلال زيارته لقاعدة رامون الجوية الإسرائيلية، قائلا إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون استعادة الرهائن.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن مقتل 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.