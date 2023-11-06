الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى يكشف لـ "الشاهد" كواليس "الخطة شامل" قبل حرب أكتوبر

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر إنه "تم وضع الخطة شامل قبل حرب أكتوبر بتسليح وتدعيم للعناصر الموجودة غرب القناة من الدول العربية ومن مصر، حيث استخدمت إدارة المدرعات دبابات جديدة من قبل الاتحاد السوفيتي وروسيا، واستكملت أطقم دبابات من ليبيا، بحيث تعويض الدبابات التي تُركت في شرق القناة".

وأضاف "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "تحرك جميع هذه القوات من أجل محاصرة منطقة الثغرة، جعل جيش العدو الإسرائيلي يظن أن مصر لديها جيش رابع ويتحرك نحو القوات الموجودة".

واستكمل: "كانت توجد العديد من الدول العربية التي اشتركت في حصار الثغرة، منها الجزائر وليبيا، وكل هذا أعاد تجميعه، وتم تدريب الأطقم على الخطط العسكرية، حتى تم تنفيذ "الخطة شامل"، والتي تولى مسؤوليتها اللواء أركان حرب سعد مأمون، لصدور أوامر من القائد الأعلى".

سلاح المشاة حرب اكتوبر مصر الاتحاد السوفيتي الجزائر

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