الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": منظمة التعاون الإسلامى تدين تصريحات وزير إسرائيلى لقصف غزة بالنووى

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي للتصريحات العنصرية التي دعا فيها وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لقصف غزة بقنبلة نووية.

إدانة مفتي الجمهورية لتصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال

من جهته أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بشدة تصريحات وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إمكانية إلقاء القنبلة النووية على قطاع غزة؛ للتخلص من كل مَن فيها.

وقال المفتي في بيانه مساء اليوم: إن هذه التصريحات غير المسئولة تعكس تعطش الكيان الإسرائيلي إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

اكسترا نيوز منظمة التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي قصف غزة قنبلة نووية

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