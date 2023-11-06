الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر: الدعم الغربى للصهاينة له أهداف يهودية (فيديو)

الدكتور أحمد ربيع
الدكتور أحمد ربيع

قال الدكتور أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن العالم الغربي يقف مع الصهاينة، ليس لهدف سياسي أو اقتصادي متمثل في اللوبي الصهيوني، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم ديني.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، الأحد: "الدعم الغربي هدفه ديني، من القدس وفلسطين، متمثل فى الصهيومسيحية، فكاتبة قصة حياة بلوفر وهي بنت اخته كان مولعًا بالتوراة وكان يقول سأحقق مشيئة الإله في بناء وطن لليهود، وهو ما حدث في وعد بلفور". 

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وأضاف: "البعد الديني في الموقف الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي،  فكله يعتمد على مملكة الألف عام وقضايا دينية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كل مجالات الحياة.
 

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