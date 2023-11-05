الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه بأيام.. هاجر أحمد تتصدر البوستر الرسمى لفيلم "بلوموندو"

بلوموندو
بلوموندو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “بلوموندو” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد وهاجر أحمد بوستر منفردًا تصدرته الأخيرة.

وظهرت “هاجر” خلال البوستر بإطلالة كلاسيك رومانسية، وباك جراوند مبهج بألوان اللبني والوردي، والقناع الخاص بلقب بلوموندو.

كما طرحت البرومو الرسمي للعمل وظهر حسن الرداد بصحبة زوجته التي تُجسدها هاجر أحمد، في البرومو، وهو يودعها داخل المطار، قبل سفرها خارج البلاد، فيما تنبهه لعدة أمور، منها ألا يترك هاتفه بعيدًا عنه، ويتجاوب مع اتصالات حماته، لكن سيبدو أنها ستنتهز فرصة وجودها بالخارج، ليدخل في علاقات نسائية، وذلك في إطار لايت كوميدي.

ويسجل فيلم "بلوموندو" التعاون الثالث بين هاجر أحمد والمخرج ياسر سامى، بعدما قدمت معه مسلسلى "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان عام 2018، و"النهاية" مع النجم يوسف الشريف عام 2020.

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع وآخرين، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث  يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

بلوموندو هاجر احمد تاجر كلاسيك بوستر منفرد

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