الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تسجيل 30 صنفًا وهجينًا جديدًا من الخضر

مشروعات زراعية
مشروعات زراعية

أكد أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أهمية تسجيل 30 صنفًا جديدًا من الخضروات من تقاوي الأساس. 

وأشار إلى أن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد تقاوي الخضر من الخارج، ولكن الجهود التي يبذلها المعهد ساعدت في تقليل هذا الاعتماد وزيادة الإنتاج المحلي، كما أكد أيضًا أهمية التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الزراعة لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضح حلمي أن المعهد يشارك في مشروعات قومية مختلفة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث يقوم بالبحث والإرشاد وتوفير الشتلات والبذور للمزارعين، وتميز المعهد بوحدة خاصة تقدم شتلات موثوقة وخالية من الأمراض للخضروات والفواكه، مما يساعد في تعزيز جودة الإنتاج الزراعي.

بشكل عام، المعهد يعمل في 14 قسمًا بحثيًا ويمتلك 4 مزارع بحثية، ويقدم 21 نشاطًا بحثيًا وإرشاديًا مختلفًا، ويعمل في ثلاثة محاور رئيسية: البحث التطبيقي لتطوير الأصناف الزراعية، الإرشاد لنقل معرفة البحث للمزارعين، وزيادة الإنتاج من خلال توفير البذور والشتلات.

-الزراعة تسجيل شهيد صنف وهجين جديد الخضر ومد المشروعات القومية الزراعية وأهالي سيناء بالابحاث

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