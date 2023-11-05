الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: أمريكا توافق على استخدام إسرائيل للسلاح النووى وتمدهم بأسلحة محرمة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحات عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، حول ضرب غزة بالنووي خطيرة للغاية ولها تأثيرات كبيرة، موضحًا أن إسرائيل تقصف غزة الآن بأسلحة محرمة دوليًا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج على مسئوليتي، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أمريكا توافق على استخدام إسرائيل للسلاح النووي، وذلك لمساعدتها في امتلاك أسلحة محرمة دوليًا لقصف المدنيين في غزة، وقتل الأطفال والنساء بذريعة القضاء على حماس.

مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأكد أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وترفض المساس بأرض فلسطين وترفض أي محاولات تخطط لتنفيذه، موضحا أن الرئيس السيسي أكد من قبل أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، كما أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم وسيدافعون عنها.

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