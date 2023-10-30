أحمد موسى يكشف وثائق بريطانية لتهجير أهالى غزة إلى سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى، في رسالة إلى الشعب الفلسطيني، إنه يجب عليهم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل حتى تحرير أرضهم، مؤكدا أن القانون الدولي يضمن لهم هذا الحق.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، تعليقا على كشف بريطانيا عن وثائق سرية تظهر نية إسرائيل تهجير سكان غزة إلى سيناء منذ عام 1971، قائلًا: "مصر لا يمكن أن تكون مكانا لأحد غير أهلها، ولديها رئيس وشعب وجيش يدافعون عنها، ولا يمكن لإسرائيل أن تقسم بلدنا".

وأوضح، أن الوثائق البريطانية تبين أن إسرائيل خططت منذ 52 عاما لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش، التي تبعد 54 كيلو مترا عن حدود غزة مع مصر، أو إلى مصر والأردن، بهدف التخلص من المشاكل الأمنية التي تسببت بها المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأشار إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت محاولات إسرائيلية لتنفيذ هذه الخطة، التي شملت نقل 200 ألف لاجئ فلسطيني من مناطق فلسطين المحتلة إلى غزة، و150 ألف فلسطيني أصيل من سكان القطاع، والذين كانوا يتلقون المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

