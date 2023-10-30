الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف وثائق بريطانية لتهجير أهالى غزة إلى سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، في رسالة إلى الشعب الفلسطيني، إنه يجب عليهم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل حتى تحرير أرضهم، مؤكدا أن القانون الدولي يضمن لهم هذا الحق.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، تعليقا على كشف بريطانيا عن وثائق سرية تظهر نية إسرائيل تهجير سكان غزة إلى سيناء منذ عام 1971، قائلًا: "مصر لا يمكن أن تكون مكانا لأحد غير أهلها، ولديها رئيس وشعب وجيش يدافعون عنها، ولا يمكن لإسرائيل أن تقسم بلدنا".

وأوضح، أن الوثائق البريطانية تبين أن إسرائيل خططت منذ 52 عاما لنقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش، التي تبعد 54 كيلو مترا عن حدود غزة مع مصر، أو إلى مصر والأردن، بهدف التخلص من المشاكل الأمنية التي تسببت بها المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأشار إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب رصدت محاولات إسرائيلية لتنفيذ هذه الخطة، التي شملت نقل 200 ألف لاجئ فلسطيني من مناطق فلسطين المحتلة إلى غزة، و150 ألف فلسطيني أصيل من سكان القطاع، والذين كانوا يتلقون المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
 

الإحتلال الإسرائيلي بريطانيا وثائق سرية غزة إسرائيل الامم المتحدة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

سرايا القدس: مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة