مواطن: ما يقوم به الاحتلال ممنهج لتفريغ غزة ونحن خلف القيادة السياسية

قال أحد المواطنين ويدعى محمد رشاد إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هي خطهة ممنهجة من الكيان الصهيوني، وتدعمها أمريكا والغرب بهدف الاستيلاء على القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية، وإن ما يحدث في هذه الفترة هي إبادة جماعية ويتخذ جيش الاحتلال من الحرب على حماس ذريعة للقضاء على القطاع وعلى المواطنين فيه وابتلاع أراضيه لصالح دولة الإحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء وقصف المستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية هو انتهاك لكافة قوانين الحرب وارتكب قادة الاحتلال جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت خلال الفترة الماضية، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".