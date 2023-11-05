الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر كان لها الدور الأكبر منذ اندلاع الحرب في فلسطين (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن قطاع كبير من المصريين دعمهم للموقف الوطني لمصر ودورها الرائد في حل هذه الأزمة الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم القضية الفلسطينية وما يتعرض له أشقائنا من عدوان إسرائيلي غاشم.

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وقال" خالد" أحد المواطنين  إن مصر لها دور كبير جدًا اتجاه القضية الفلسطينية منذ حرب 48 ودفعت الكثير والكثير للقضية الفلسطينية، وذكر أن الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية يدعم القضية الفلسطينية وكأنها قضيته.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور عظيم منذ اندلاع الحرب في غزة حيث كان يساند الأهالي في غزة وقام بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من جميع دول العالم، لذلك يدعم ويؤيد قرارات الرئيس حول القضية الفلسطينية بعدما كانت قراراته حاسمة ومُساعدة للأهالي في غزة.   

 

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية عدوان إسرائيلي المصريين

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