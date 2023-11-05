الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التحالف الوطنى": يوميًا يعبر 90 شاحنة مساعدات لأشقائنا فى غزة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل القوافل وشاحنات المساعدات المقدمة لأشقائنا في قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالي غزة.

وأضافت أن المرحلة الأولي من قوافل المساعدات شملت 108 شاحنات محملة بكل أنواع المساعدات بجانب عدد كبير من الشاحنات الموجهة من الهلال الأحمر وبعض الجهات والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أنه بعد المفاوضات التي قامت بها مصر مع الأطراف المختلفة لإتاحة وتسهيل المساعدات بشكل آمن، أصبحت هناك انفراجة في عدد الشاحنات اليومية المسموح لها بدخول الأراضي الفلسطينية.

وتابعت: "الأرقام دلوقتي اختلفت خالص في البداية بدأنا بـ20 شاحنة ودلوقتي وصلنا لـ80 و90 شاحنة في اليوم".

غزة الحياة اليوم نهى طلعت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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