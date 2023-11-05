الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهات التحقيق تستجوب متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

متهم
متهم

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها أن يودع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبحجم تعاملات 10 ملايين جنيه خلال العام الجاري.

وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكي، الريال السعودي" من المواطنين، وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وضبط المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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