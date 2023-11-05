اللواء سمير فرج يكشف أسرار النادى النووى فى العالم

تحدث اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن النادي النووي الذي يضم تسع دول تمتلك القنبلة النووية، والتي تشكل خطرًا على السلام العالمي.

وأوضح سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى" في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن روسيا هي الدولة الأولى في النادي النووي، وتمتلك أكبر مخزون من الرءوس النووية في العالم، والتي يمكنها تدمير الكرة الأرضية بكاملها إذا استخدمت.

وأضاف أن باكستان هي الدولة الوحيدة التي تطلق على قنبلتها النووية اسم "القنبلة الإسلامية"، وأنها صنعتها بمساعدة من عدة دول، من بينها ليبيا في عهد القذافي، خلال حربها مع الهند.