القومي لثقافة الطفل يقيم "صالون المستقبل" بالحديقة الثقافية الجمعة

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل وذلك الجمعة المقبل بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد في السادسة مساء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية" يتحدث فيها د.زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، د. ياسمين الشرقاوي استشارى ريادة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمى، والكاتب محمد ناصف " رئيس المركز القومي لثقافة الطفل".

كما يتم عمل لقاء مع المبدع الصغير عمر وائل محمد ١٤ سنة، من محافظة الاسكندرية ليعرض تطبيقه الإلكتروني وهو عبارة عن لعبة إلكترونية بإسم (هنلعب منهجنا) وعمر وائل من العشرة المصعدين للمرحلة النهائية في جائزة الدولة للمبدع الصغير عام ٢٠٢١ فى محال التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وقد تم وضع صورة عمر وموضوع تطبيقه الإلكتروني في منهج الصف السادس الابتدائي في الفصل الأول من كتاب مادة الحاسب الآلي لعام ٢٠٢٤، كنموذج للطفل المصري المشرف لبلاده خارج مصر بمشروع عن العالم الافتراضي بالذكاء الصناعي.