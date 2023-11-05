الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يقيم "صالون المستقبل" بالحديقة الثقافية الجمعة

جريدة الدستور

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل وذلك الجمعة المقبل بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد في السادسة مساء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية" يتحدث فيها د.زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، د. ياسمين الشرقاوي استشارى ريادة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمى، والكاتب محمد ناصف " رئيس المركز القومي لثقافة الطفل".

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كما يتم عمل لقاء مع المبدع الصغير عمر وائل محمد ١٤ سنة، من محافظة الاسكندرية ليعرض تطبيقه الإلكتروني وهو عبارة عن لعبة إلكترونية بإسم (هنلعب منهجنا) وعمر وائل من العشرة المصعدين للمرحلة النهائية في جائزة الدولة للمبدع الصغير عام ٢٠٢١ فى محال التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وقد تم وضع صورة عمر وموضوع تطبيقه الإلكتروني في منهج الصف السادس الابتدائي في الفصل الأول من كتاب مادة الحاسب الآلي لعام ٢٠٢٤، كنموذج للطفل المصري المشرف لبلاده خارج مصر بمشروع عن العالم الافتراضي بالذكاء الصناعي.

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القومي لثقافة الطفل والفنون التشكيلية يحتفلان بالذكرى الـ50 لرحيل طه حسين

 

هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل محمد ناصف الثقافة الرقمية الأعلي للثقافة صالون المستقبل

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