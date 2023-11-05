أحمد بهاء الدين: الحركة الطلابية فى سبعينيات القرن الماضى كانت على قدر كبير من الوعى

قال الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان إن الرئيس أنور السادات منذ ١٩٧٠ وهو يعلن عن عام الحسم وهو ما تم ارجائه أكثر من مرة ما دفع الحركة الطلابية للخروج إلى الشوارع ومطالبته بإعلان الحرب على إسرائيل.

وأضاف شعبان، خلال فعاليات المائدة مستديرة التي بدأت، مساء الأحد، لمناقشة "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية - المجلد السادس" بالمجلس الأعلى للثقافة، أنه في هذا العام تكونت فى مصر جماعة دعم الثورة الفلسطينية لدعم القضية الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي وأنه يرى الآن كيف كان طلاب مصر وقتها على مستوى عالى من الوعى ٱئنذاك.

يشارك في الندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور جمال شقرة، والدكتور زكي البحيرى، وشعبان يوسف، والدكتور عاصم الدسوقي، ويدير المائدة الدكتور خلف الميرى؛ وتأتى الندوة، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس؛ فإن المجلد السادس من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" هو استكمال للمجلدات السابقة من تلك الموسوعة التي يقوم بإعدادها مجموعة من أبرز مؤرخي مصر ويصدرها المجلس الأعلى للثقافة، لتوثيق تاريخ الحروب المصرية الإسرائيلية وإبراز صلتها بالقضية الفلسطينية والتضحيات التي تحملها شعب مصر دفاعًا في هذه القضية.

يشمل هذا المجلد 4 محاور مهمة قبل الحرب، الأول: يتناول الموقف الداخلي في مصر قبل الحرب، ويتناول المحور الثاني الموقف العسكري قبل الحرب، ويتناول المحور الثالث العامل العربي والإفريقي والإسلامي والقضية الفلسطينية، وأخيرًا يتناول المحور الرابع الموقف الدولي للقضية.

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