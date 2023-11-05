الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. الأوبرا تنظم أمسية عن "طه حسين وخمسون عاما من الحضور"

طه حسين
طه حسين

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان "خمسون عاما من الحضور.. طه حسين" بحضور الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا، الكاتب والناقد إيهاب الملاح، وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي وذلك غدا الاثنين 6 نوفمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

مشوار طه حسين على المسرح الصغير بدار الأوبرا 

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، ويدور الحوار حول عميد الأدب العربى طه حسين، ومشوار حياته الذى تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتأثيرها الفكرى والادبى الممتد.

طه حسين وتأثيره على الثقافات الإفريقية

ومن جهة أخرى يقيم المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة، بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية"، ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي، وذلك في تمام الخامسة من مساء يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير المائدة الدكتور سيد رشاد، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، ويشارك بها عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم الباحث إسماعيل آسف دانكوما (إفريقيا الوسطى)، مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية إفريقيا الوسطى"، والباحث أبوبكر عبد القادر كونتا (مالي) الباحث السياسي والمهتم بالأدب الإفريقي، وحسن سويد (تنزانيا)  الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية، الباحث صالح إسحاق عيسى ( تشاد) باحث في الدراسات الإفريقية.

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