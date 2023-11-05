رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحي للطلاب المصابين خلال حادث سير

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، إلى المستشفى الجامعى القديم، للاطمئنان على الوضع الصحي للطلاب والذين تعرضوا لحادث انفجار أحد إطارات ميكروباص والذي كان يستقله ٨ طلاب من الجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني خلال تفقده للطلاب المصابين أنه تم تقديم الخدمات الصحية اللازمة لإسعافهم، وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، وعمل جميع الإجراءات الطبية والرعاية لهم، مضيفًا أنه تم مناظرة الطلاب بواسطة فريق طبي متخصص من الأقسام المنوطة (أقسام الجراحة العامة - العظام - المخ والأعصاب - جراحة القلب والصدر)، وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المستشفى الجامعي استقبلت اليوم ٨ طلاب من مركز البلينا، حيث أجرى أطباء الاستقبال الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا أن الحالات المصابة تنوعت بين كدمات وجروح بسيطة، مضيفًا أنه تم كتابة تقارير الخروج لعدد ٣ طلاب وعودتهم إلى منزلهم، وسيتم خروج باقي المصابين مساء اليوم، عقب استكمال العلاج اللازم لهم وتماثلهم للشفاء التام.

فيما استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عددًا من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملًا لهم، بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج اطفالًا تبلغ أعمارهم ١٢ و٨ و٥، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وقال النعماني أن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق انجازًا باهرًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة ١٠٠٪؜، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء آكثر من ٧٠٠ عملية لعدد من الأطفال من محافظات مصر على مدار تسعة أعوام، مقدمًا شكره لكافة القائمين علي العمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة من أطباء وطاقم تمريضي لما يبذلونه من مجهودات خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في إجراء هذا الكم من العمليات وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الجودة للمرضي.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم الي هذا المستوي المتقدم والمتميز، وإصرارهم علي اكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم علي الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية والتي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء أمورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.

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