الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحي للطلاب المصابين خلال حادث سير

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، إلى المستشفى الجامعى القديم، للاطمئنان على الوضع الصحي للطلاب والذين تعرضوا لحادث انفجار أحد إطارات ميكروباص والذي كان يستقله ٨ طلاب من الجامعة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني خلال تفقده للطلاب المصابين أنه تم تقديم الخدمات الصحية اللازمة لإسعافهم، وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، وعمل جميع الإجراءات الطبية والرعاية لهم، مضيفًا أنه تم مناظرة الطلاب بواسطة فريق طبي متخصص من الأقسام المنوطة (أقسام الجراحة العامة - العظام - المخ والأعصاب - جراحة القلب والصدر)، وتم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المستشفى الجامعي استقبلت اليوم ٨ طلاب من مركز البلينا، حيث أجرى أطباء الاستقبال الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا أن الحالات المصابة تنوعت بين كدمات وجروح بسيطة، مضيفًا أنه تم كتابة تقارير الخروج لعدد ٣ طلاب وعودتهم إلى منزلهم، وسيتم خروج باقي المصابين مساء اليوم، عقب استكمال العلاج اللازم لهم وتماثلهم للشفاء التام.

فيما استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عددًا من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملًا لهم، بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج اطفالًا تبلغ أعمارهم ١٢ و٨ و٥، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وقال النعماني أن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق انجازًا باهرًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة ١٠٠٪؜، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء آكثر من ٧٠٠ عملية لعدد من الأطفال من محافظات مصر على مدار تسعة أعوام، مقدمًا شكره لكافة القائمين علي العمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة من أطباء وطاقم تمريضي لما يبذلونه من مجهودات خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في إجراء هذا الكم من العمليات وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الجودة للمرضي.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم الي هذا المستوي المتقدم والمتميز، وإصرارهم علي اكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم علي الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية والتي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء أمورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.

IMG-20231105-WA0040
IMG-20231105-WA0040
IMG-20231105-WA0042
IMG-20231105-WA0042
IMG-20231105-WA0043
IMG-20231105-WA0043
IMG-20231105-WA0044
IMG-20231105-WA0044
IMG-20231105-WA0038
IMG-20231105-WA0038
IMG-20231105-WA0039
IMG-20231105-WA0039
IMG-20231105-WA0041
IMG-20231105-WA0041
حسان النعماني جامعة سوهاج المستشفى انفجار رئيس مجلس الجراحة البلينا

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يشهد 50 مشروع تخرج لطلاب كلية الآثار

الأكثر قراءة

"اصمدوا فى أرضكم ونحن معكم".. رسالة من الشارع المصرى للشعب الفلسطينى

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

الليلة بـ700 جنيه.. ضبط 13 فتاة ليل في مداهمة ديسكوهات وبارات الهرم

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع

سقوط راقصة وهروب مالكة كباريه شهير في الهرم

نيويورك تايمز: إسرائيل حاولت حشد دعم دولى لنقل سكان غزة إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض !

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة