الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

"هل ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة؟.. هذا أحد الاحتمالات، وهذه طريقة لخلق الردع الذي يخيفهم".. للوهلة الأولى عند سماع تلك الإجابة تظن أنك عدت بالزمن، وتحديدًا إلى حقبة ألمانيا النازية، لكن في حقيقة الأمر، أننا في أواخر عام 2023، وهذا موقف أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيهم التاريخية في غزة!

اعتراف صريح أدلى به "عميحاي إلياهو" أو ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، حيث قال إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر "أمر وارد".

ذلك اعتراف ليس بجديد في واقع الأمر، لكنه لا يعد تهديدًا فقط لا غير أيضًا، فهو يزيح الستار عن نية الحكومة الإسرائيلية، بتكوينها الحالي، بالعمل على إبادة كاملة للفلسطينيين، خاصةً في غزة، ويشكل تطورا صادما ومروعا يكشف عن تبني تل أبيب خطوات تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وينذر بكارثة لا يمكن تصورها ضد 2.7 مليون مدني فلسطيني بشكل مبدئي.

وتصريحات الوزير الإسرائيلي تعكس نهجًا استعماريًا، ينكر وجود الآخر، ويسعى لإبادته بأي وسيلة كانت، بل إنه يريد أن يلجأ لأسرع وأبشع وسيلة ممكنة حتى ولو قضت على المحتجزين الإسرائيليين الموجودين داخل القطاع.

لكن، ذلك الاعتراف يجعلنا نتساءل: ماذا كانت تناقش الحكومة الإسرائيلية طوال الـ 30 يومًا الماضية؟ منذ بدء تصعيدها العسكري العنيف ضد الفلسطينيين في غزة، فما قاله إلياهو ليس من بنات أفكاره اللحظية، لكنه بالتأكيد طرح قاله في اجتماعات الحكومة، وتمت مناقشة مدى إمكانيته.

و"طرح إلياهو" هو التفسير الإسرائيلي غير العلني لعملية الإبادة الجماعية التي تنفذها عسكريًا الآن داخل غزة، والتي تتجاوز بفظاعة كل القيم الإنسانية والأخلاقية، والقوانين الدولية.

txt

وزير إسرائيلى: إسقاط قنبلة ذرية على غزة "أحد الخيارات"

txt

وزير الدفاع الإسرائيلى: قصفنا غزة وحدها بأكثر من 10 آلاف قنبلة

txt

فصائل فلسطينية: تصريحات وزير التراث عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية تعكس إرهاب حكومة نتنياهو

txt

برلماني: تصريحات أحد وزراء حكومة الاحتلال بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية جنون وإرهاب


وإن هذا التصريح الصادم، ليس من جهته ولكن لبجاحة وضوحه، يكشف عن نوايا الحكومة الإسرائيلية والتلويح باستخدام قنبلة نووية يهدف لترويع وقمع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم التاريخية بهدف احتلالها، فهي محاولة واضحة لتصفية القضية الفسطينية العادلة تاريخيًا.

محاولات نتنياهو بتخفيف وضع إسرائيل السيئ للغاية دوليًا الآن، جعلته يسارع لإعلان منع "إلياهو" من حضور اجتماعات الحكومة لأجل غير مسمى، وقول إن الجيش الإسرائيلي يحترم القوانين الدولية، فقط هذا ما فعله نتنياهو، والمستوى السياسي من حوله، ولم يتطرق أحد، أي أحد، إلى استنكار تلك التصريحات "ضد الفلسطينيين"، لكنهم ركزوا على كيف يُطرح ذلك، وهناك محتجزون إسرائيليون داخل غزة؟ هذه النقطة الوحيدة التي اهتمت لها تل أبيب، ولم تنف أو ترفض أن هناك نية بإبادة للفلسطينيين سواء بقنبلة نووية أو بأي وسيلة أخرى.

ويجب أن تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن تصريحات إلياهو، الذي يبدو أنه وزيرها لتراث التطرف والعنف، ويكون هناك إعلان واضح لنيتها وموقفها من ذلك الطرح ضد الفلسطينيين، وإقالته بشكل فوري من حكومة يتفكك تكوينها يومًا بعد يوم، ومحاسبته عن تلك الأفكار العدوانية، قبل أن ينفجر هو كـ"قنبلة نووية" تودي بمصير حكومته إلى المجهول سريعًا.

وعلى المجتمع الدولي أيصًا أن يكف عن ازدواجيته الفاضحة في التعامل مع كل ما هو إسرائيلي، فماذا يفرق بين تصريحات "إلياهو" وبين المحرقة التي ندينها ويرفضها العالم كله على اختلاف أجناسهم وديانتهم، حتى الفلسطينيون أنفسهم يدينونها؟ لا شيء سوى تعصب عالمي أعمى عن دماء المدنيين الفلسطينيين.

الياهو عميحاي إلياهو قنبلة نووية غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى بمقدار مليون برميل يوميًا

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

حقك عليا يا باشا مصر.. محمد سلام ينفى استبعاده من "بيت الرفاعى"

الشوط الأول: الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة