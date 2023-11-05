الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير إسرائيلى: إسقاط قنبلة ذرية على غزة "أحد الخيارات"

وزير التراث الإسرائيلي
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وردًا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف: "هذا أحد الاحتمالات".

وينتمي إلياهو إلى حزب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وليس عضوًا في المجلس الوزاري الأمني، الذي يشارك في صنع القرار في زمن الحرب، كما أنه لا يملك أي تأثير على مجلس الوزراء الحربي، الذي يدير الحرب ضد حركة حماس، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأبدى إلياهو أيضًا اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأي مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلًا: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متابعًا: "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

ويؤيد إلياهو احتلال قطاع غزة. وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على (الوحوش) في غزة أن تجد الحل بنفسها".

وتابع أن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، وأن أي شخص يلّوح بعلم فلسطين أو علم حماس "لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض".

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