الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير لبنانى سابق: تصريحات عميحاى إلياهو كافية لمحاكمة مسئولى تل أبيب أمام "العدل الدولية"

فارس بويز
فارس بويز

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو كافية لمحاكمة مسئولي تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تعكس قمة الحماقة والجنون تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أن وزير التراث الإسرائيلي قال ما يعرفه الجميع في العالم بأن إسرائيل تمتلك سلاحًا نوويًا، وأن همجية إسرائيل قد تجرها لاستعمال أي سلاح.

عميحاي إلياهو تصريحات عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي غزة قنبلة نووية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أبو الغيط: تصريحات عميحاي إلياهو تكشف حقيقة العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لتبريرها العدوان على غزة

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل وفاة 4 في حريق شقة بالطالبية

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان