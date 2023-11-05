وزير لبنانى سابق: تصريحات عميحاى إلياهو كافية لمحاكمة مسئولى تل أبيب أمام "العدل الدولية"

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو كافية لمحاكمة مسئولي تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تعكس قمة الحماقة والجنون تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أن وزير التراث الإسرائيلي قال ما يعرفه الجميع في العالم بأن إسرائيل تمتلك سلاحًا نوويًا، وأن همجية إسرائيل قد تجرها لاستعمال أي سلاح.