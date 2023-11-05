محافظ أسوان يكلف بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، بإجراء جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول وضمان رفع مستويات الأداء والإنتهاء من جميع المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة منها فى تطوير منظومة المرافق وخدمات البنية الأساسية وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات بكل قطاعات العمل العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جولة ميدانية لتفقد المشروعات

من جهته، أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق، وأيضًا الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إستكمال تنفيذ منظومة الحماية المدنية للسوق السياحي بنسبة 75% بداية من ميدان المحطة حتى الشارع الجديد ومنطقة الحاج حسن، مع تفقد مبنى محطة صرف صحى سعد زغلول حيث سوف يتم إنشاء عدد 10 خزانات مياه لتغذية المنظومة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد الأعمال الجارية بتنفيذ القطاع السادس ضمن مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت 70% للأعمال الخرسانية، علاوة على تفقد ومتابعة المشكلات التي تعرقل سير الأعمال بالقطاع الخامس بطول 330 مترًا مع التوجيه بسرعة التنسيق لنقل وتغيير مسار كابلات وخطوط المرافق المتعارضة.

IMG-20231105-WA0008

IMG-20231105-WA0009