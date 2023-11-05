نادر نسيم: العدوان على غزة تجاوز الحدود

أكد نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، رفضه التام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إنه تجاوز كل حد، بعد سقوط أكثر من 9500 شهيد فلسطيني من 7 أكتوبر وحتى الآن.

صمت حقوقي تجاه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

وقال نادر نسيم، في تصريح له اليوم، إنه يستغرب تماما الصمت التام من جانب المنظمات الحقوقية والانسانية أمام المجازر التي تحدث في قطاع غزة، أين هي من قطع الماء والكهرباء واستهداف المستشفيات والمنازل وسيارات الاسعاف. وطالبهم بالتحرك للدفاع عن آلاف الفلسطينيين وتصعيد قضيتهم امام العالم.

دعم مصري للقضية الفلسطينية

ومن ناحية أخرى وبخصوص موقف مصر، قال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تدعم القضية الفلسطينية من كافة الاتجاهات، وهذا ليس بجديد على مصر على مر التاريخ، حيث تتبنى القضية، ومنذ الأزمة التى قاربت على شهر تقريبا، وهناك تحركات على الأرض من مختلف الجهات بقيادة الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسكيني ووقف اطلاق النار.





واختتم النائب نادر يوسف نسيم بتحذير الحكومة الاسرائيلية، من مغبة مواصلة عدوانها على الفلسطينيين وسياسة التصعيد الحالية والتي تهدد بانفجار المنطقة.