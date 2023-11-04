السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب المستقلين الجدد لـ"إكسترا نيوز": ما يحدث فى غزة أكبر مجزرة شهدها العالم

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن هناك جرائم حرب ترتكب كل يوم وكل لحظة، وهذا ما أوضحته الأرقام الخاصة بالضحايا والمصابين بالشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري أكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما وجدناه في الكم الكبير من المساعدات الإنسانية.

وأشار عناني، إلى أن ما حدث في غزة، هي أكبر مجزرة شهدها العالم حتى الآن، لشعب أعزل وأطفال ونساء، مضيفًا أن الشعب المصري والقيادة السياسية يقدمون الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن رسائل القيادة المصرية واضحة، والتي تتمثل في "لا لتصفية القضية الفلسطينية"، و"لا تهجير قسريًا للشعب الفلسطيني".

رئيس حزب المستقلين الجدد غزة الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

حزب المصريين الأحرار: دور مصر فى مساندة فلسطين لا يمكن لأحد المزايدة عليه

حزب الإصلاح والنهضة: مصر قادرة على حفظ حدودها وإحباط مخططات إسرائيل

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لـ"اكسترا نيوز": نتنياهو فاشل ويعرض المنطقة لخطر حقيقى

ياسمين الحصرى: "المرأة الفلسطينية هى كل المجتمع"

"الستات ميعرفوش يكدبوا".. كيف يمكن الاستغناء عن السلع باهظة الثمن؟

التموين: مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة لمدة 6 أشهر

7094 طنًا حجم المساعدات لغزة منها 5900 طن من مصر

"الستات مبيعرفوش يكدبوا": نساء شمال سيناء يتحدثن عن جهود الدولة فى تنمية بلدهم

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية