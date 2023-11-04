رئيس حزب المستقلين الجدد لـ"إكسترا نيوز": ما يحدث فى غزة أكبر مجزرة شهدها العالم

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن هناك جرائم حرب ترتكب كل يوم وكل لحظة، وهذا ما أوضحته الأرقام الخاصة بالضحايا والمصابين بالشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري أكد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما وجدناه في الكم الكبير من المساعدات الإنسانية.

وأشار عناني، إلى أن ما حدث في غزة، هي أكبر مجزرة شهدها العالم حتى الآن، لشعب أعزل وأطفال ونساء، مضيفًا أن الشعب المصري والقيادة السياسية يقدمون الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن رسائل القيادة المصرية واضحة، والتي تتمثل في "لا لتصفية القضية الفلسطينية"، و"لا تهجير قسريًا للشعب الفلسطيني".