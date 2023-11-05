الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"حظ الأبطال".. لابورتا يُعلق على فوز برشلونة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

خوان لابورتا
خوان لابورتا

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن فوز فريقه على ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على ريال سوسيداد بهدف نظيف، سجله رونالد أراخو في الدقيقة 90+2 من زمن المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل رونالد أراوخو هدفًا برأسية في مرمى ريال سوسيداد، ولكن قام الحكم بإلغائه بداعي التسلل، وبعد اللجوء إلى تقنية "VAR"، تم احتساب الهدف.

لابورتا يتحدث عن فوز برشلونة أمام ريال سوسيداد

ونشرت قناة "TV3" الكتالونية، تصريحات خوان لابورتا، اليوم الأحد، قائلًا: "لقد قدمنا أداءً جيدًا وقاتلنا حتى آخر دقيقة، نحن نستحق هذا الفوز".

وتابع: "حصلنا على نقاط ثلاثة ثمينة للغاية، أعتقد أن هذا حظ الأبطال".

واختتم خوان لابورتا تصريحاته، قائلًا: "نتطلع إلى المباراة القادمة، ونأمل في مواصلة الانتصارات من أجل الدفاع عن لقب الدوري الإسباني".

وبعد هذا الفوز الثمين، يتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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