الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رأسية أراوخو تنقذ برشلونة من فخ التعادل مع ريال سوسيداد

أراوخو سجل هدف قاتل
أراوخو سجل هدف قاتل لصالح برشلونة

خطف فريق برشلونة فوزا مثيرا على ريال سوسيداد بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف أراوخو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد برشلونة عند 27 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 19 نقطة في المركز السادس.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت بضغط من أصحاب الأرض.

وسدد بارينتشيتا كرة قوية داخل المنطقة، تألق الحارس تير شتيجن في التصدي لها في الدقيقة الأولى.

وأخطأ كوندي مدافع البلوجرانا في التمرير بشكل ساذج، لتصل الكرة إلى أويارزابال الذي انفرد بتير شتيجن والذي تألق مجددا في التصدي لتسديدته في الدقيقة 2 وحولها إلى الركنية في الدقيقة الثانية.

الضغط كان مستمرا، حيث ارتقى ميكيل ميرينو وسدد كرة رأسية، مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة الثالثة.

وتصدى تير شتيجن لتسديدة قوية من الياباني كوبو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وطالب جواو فيليكس بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 44، بعد التحام قوي من زوبيلديا لكن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء.

وكاد برايس مينديز أن يسجل التقدم لصالح ريال سوسيداد حيث استغل تمريرة رائعة من زميله كوبو وسدد كرة قوية لولا تألق الحارس تير شتيجن في الدقيقة 53.

وسدد بارينتشيتا كرة صاروخية من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن كالعادة تصدى لها وحولها إلى الركنية في الدقيقة 71.

وكاد أراوخو أن يخطف هدفا قاتلا لبرشلونة في الدقيقة 90، بتصويبة مباغتة لكن الحارس ريميرو تصدى لها.

وانفرد جافي بالحارس في الدقيقة 91 قبل أن يسدد لكن ريميرو تصدى لتصويبته.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة 94 بعدما أرسل جوندوجان كرة ساقطة داخل المنطقة باتجاه أراوخو الذي ارتقى وسدد كرة رأسية في شباك الفريق الباسكي.

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