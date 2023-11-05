الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببني مزار

قافلة طبية ضمن حياة
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية المعطن ببني مزار بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية المعطن بمركز بنى مزار شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 6 و7 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

صحة المنيا قافلة طبية علاجية قرية المعط ببني مزار مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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