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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غداً الأربعاء قافلة طبية علاجية في قرية البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة  على مدار يومين متتاليين 5 و6 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.
وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

يذكر أن مديرية الصحة، كانت قد سبق وأعلنت أنها قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 211 ألف حالة على مدار شهر مايو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة و العيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية  شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح التقرير الصادر من المديرية، أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال مايو الماضى  خدمات طبية وعلاجية  لعدد 211 ألف حالة، منها 160 ألف بالعيادات الخارجية، و51 ألف بأقسام الاستقبال  والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء  8266  عملية جراحية  و468  حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1011 مريض بإجمالي 11833 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2000  مريض  بإجمالي 7830 جلسة علاج طبيعي.

بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821  حالة وأشعة تلفزيونية لعدد  4133  حالة وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439  تحليلًا، ورسم قلب لـ 3768  حالة و حالتى مناظير و24 دوبلر، و248  ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات  لـ 51652 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ  705 مرضى، وحضانات لـ 630 طفلًا.

صحة المنيا قافلة طبية ضمن حياة كريمة أهالي قرية البدرمان مركز ديرمواس بالمنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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