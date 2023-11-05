الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" ينظم معرض "فلسطين.. الكرامة والصمود" للكتاب بكلية اللغة العربية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن تنظيم معرض للكتاب بكلية اللغة العربية بالقاهرة، بعنوان "فلسطين..الكرامة والصمود"، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهاته بدعم كل الأنشطة التي تسهم في عملية التثقيف والتوعية للجمهور بما يحقق الوعي العام لديهم خاصة لدى الشباب بالجامعات.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المعرض الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، يستهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع من خلال تقديم مجموعة من الكتب العلمية المهمة لكبار العلماء من الأزهر الشريف والعالم الإسلامي، وذلك بأسعار رمزية تناسب قدراتهم على الشراء.

وأضاف الأمين العام، أن اختيار عنوان المعرض يأتي استجابة لنداء الأزهر ودعمه الدائم للقضية الفلسطينية ضد استمرار البطش الصهيوني ضد المدنيين العزل، بل واستهداف كل الجهات العلمية والتعليمية من مدارس وجامعات، بما يؤكد نياتهم الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية كاملة وسط غياب كامل للضمير العالمي الذي يقف موقف المتفرج على هذه الدماء التي تسفك ليل نهار، دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الأعمال الإجرامية.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية ب بالأزهر الشريف معرض للكتاب معرض

مواد متعلقة

الجامع الأزهر: الله خلق الإنسان بالفطرة والتربية وسيلة للأفراد

عاجل.. الأزهر عن مذبحة مستشفى الشفاء: تقاعس القريب والبعيد.. ولا نملك إلا الدعاء

مفتى الجمهورية: الدولة هى المنوطة بالحفاظ على مقاصد الشريعة

خطيب الجامع الأزهر: على شباب الأمة الانتباه لمخططات الأعداء لهدم الأوطان

وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسى على مواقفه فى "حماية الأمن القومى"

المفتى: دعوات فصل محبة الدين عن الوطن خارجة عن صحيح الدين

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 18 مسجدًا اليوم

مفتى الجمهورية: مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان