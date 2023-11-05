"مستقبل وطن": نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على السيادة المصرية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، ورئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، إن المصريين بالخارج يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لدعم الدولة في الحفاظ على سيادتها والتحركات التي تتخذها لدعم القضية الفلسطينية ووقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأضاف المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أن الدولة لم ولن تدخر جهدًا للوصول لحل للقضية الفلسطينية ووقف حرب الإبادة والاعتداءات الغاشمة من قِبل جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل وقتل الأطفال والنساء، وذلك من خلال حزمة من التحركات الدبلوماسية على أعلى مستوى سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي في هذا الصدد، والمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد عبداللطيف، أن المصريين بالخارج يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية ويثمنون التحركات الأخيرة التي تتخذها الدولة في هذا الملف على وجه التحديد، إضافة إلى موقفهم الثابت والراسخ حيال الحفاظ على السيادة وأنها خط أحمر لم ولن يستطيع أحد المساس بها.

وأشار عبداللطيف، إلى أن الفترة المقبلة ستكون هي الأصعب على المنطقة بالكامل، ومن ثمَّ، تتطلب وجود رئيس قوي قادر على مواجهة هذا الأمر، وهذا ما يؤكد عليه المصريون بالخارج بدعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لحساسية الموقف وصعوبة التحديات في الفترة المقبلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.