الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد" يدين مجازر الاحتلال بحق أهالى غزة: جريمة حرب تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

 قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني يوميًا، جريمة حرب تستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف الوحشية والهمجية وحصد الأرواح بكل عشوائي وعدم تمييز، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية باقية ولن تنتهي مع المحاولات المستميتة من الغرب من أجل تصفيتها وإنهاء حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني.

وأكد موسى، في بيان له، أن الدولة المصرية ستظل مفتاح حل القضية الفلسطينية ولن تدخر جهدًا في دعم أشقائها والتنديد بجرائم سلطات الاحتلال الغاشمة التي لا تعرف معاني الإنسانية والرحمة، بل ترتكب كل يوم جريمة أبشع وأشنع من السابقة في صمت دولي رهيب على تلك الأفعال.

ولفت إلى أن دور مصر محورى قائم أولًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور يضمن وقف الانتهاكات المستمرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف إطلاق النار، واستدامة وصول المساعدات لأهالي قطاع غزة.

من جانبه كان قد أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة مصر في اجتماع وزراء الخارجية العرب بجانب كل من وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان يعبر عن التزام مصر  الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورغبتها في التعاون والتنسيق مع الدول العربية الأخرى لدعم القضية في المحافل الدولية، حيث تسعي مصر في هذا الاجتماع إلى تبادل الآراء والمواقف مع الدول الأخرى وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاجتماع يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع وإنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، وضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظًا لأرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة.

حزب الغد أهالي غزة الرئيس السيسي سلطات الاحتلال ارتكاب جرائم حرب

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