كتائب القسام تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، عن أنها دمرت آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس بقذائف الياسين 105.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على التليجرام، إن عناصرها نصبت كمينًا لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الفراحين، مشيرة إلى استهداف القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.

ولم يتم الإعلان عن أى تفاصيل لسقوط قتلى في صفوف العدو الإسرائيلي، ولكن "القسام" أكدت عودة مقاتليها بسلام.