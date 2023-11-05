منال الصيفى وليلى حسين فى ضيافة "الستات ميعرفوش يكدبوا"

يستضيف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" في حلقته الجديدة اليوم، المخرجة منال الصيفي في حديث خاص عن نشأتها في أسرة فنية وعلاقتها بوالدتها الفنانة زهرة العلا ووالدها المخرج الشهير حسن الصيفي، وكيف أبدعت في تجسيد قضايا المرأة في أعمالها الفنية، كما تتحدث عن زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، وكيف مرت بالعديد من الصعوبات في رحلة علاجه، وكيف تلعب حاليًا دور الأب والأم في حياة أبنائها، وتتحدث أيضًا عن المرأة القوية التي تقف في مواجهة الصعوبات، وتطرق الحديث إلى أعمالها الفنية المختلفة وما هو الجديد الذي تقدمه للجمهور خلال الفترة المقبلة؟.

الستات ميعرفوش يكدبوا

كذلك يستضيف برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على قناة "CBC" من السبت للأربعاء وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، الفنانة ليلى حسين التي تميزت في تقديم الشخصيات الشريرة بصورة لفتت غالبية المتابعين، وتتحدث "حسين" خلال الفقرة عن كيفية تحضيرها للشخصيات وعن الأدوار الهامة التي قدمتها.

يستضيف برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا كذلك محمد بسيوني مقدم محتوى اقتصاد منزلي على منصات السوشيال ميديا ويتحدث عن ثقافة ترشيد النفقات وكيفية تحديد الأولويات والأشياء التي يجب الاستغناء عنها والأشياء التي لا يجب الاستغناء عنها.

ويقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مجموعة متنوعة من الفقرات التي تهم الأسرة والمرأة والطفل، ويخصص فقرة يومية لعشاق الطهي يقدمها الشيف محمود سعد. يحرص الشيف على تقديم وصفات سهلة التحضير وبأقل التكاليف.

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.