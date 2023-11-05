الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الرابعة.. عبد المعين يحصد ذهبية بطولة مستر أولمبيا بأمريكا

اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين

حقق اللاعب السكندري إسلام عبد المعين، المحترف في أمريكا، الميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي في بطولة مستر أولمبيا لعام 2023 في لعبة القوة البدنية، والمقامة في أورلاندو فلوريدا بأمريكا، حيث تغلب على لاعبين محترفين من مختلف دول العالم.

فخور برفع علم مصر 

وقال بطل العالم إسلام عبد المعين، إن هذة البطولة للمحترفين وشارك فيها لاعبون من أكثر من 25 دولة.

وأضاف أنه فخور جدا برفع علم واسم مصر في أمريكا وأن المنافسة كانت قوية بين اللاعبين المحترفين، مؤكدا أن اسم وعلم مصر سيظل مرفوع بين دول العالم ولها مكانه عالية.

كان قد حقق الكابتن إسلام عبد المعين، بطل العالم في لعبة القوة البدنية، وبطل مستر أولمبيا 3 مرات على التوالي، والحاصل على الميدالية الذهبية أرنولد كلاسيك في المصارعة الأمريكية لعام 2023، والمحترف حاليا في أمريكا، في أكتوبر الماضي ميداليتين ذهبيتين جديدتان في بطولة مستر امريكا للقوة البدنية، أمس السبت، بعد التغلب علي اللاعبان الامريكان الحاصلين علي المركز الثاني والثالث في لعبة البنش بريس ولعبه القوه البدنيه وزن ميزان فوق 140 كيلو ومفتوح.

 

اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين
اسلام عبد المعين
الميدالية الذهبية بأمريكا مستر أولمبيا القوة البدنية اورلاندو فلوريدا علم مصر

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