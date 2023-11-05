آلاف المتظاهرين فى برلين يطالبون بوقف إطلاق النار فى غزة.. (فيديو)

تجمع الآلاف مساء السبت، في العاصمة الألمانية برلين مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، ومنتقدين سياسة ألمانيا والاتحاد الأوروبي الداعمة لإسرائيل.



ورفع المتظاهرون في برلين، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل و"حماس"، مطالبين بـ"وضع حد فوري لحصار غزة".

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، تظاهر عشرات الآلاف ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتقدين سياسية الرئيس جو بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي على القطاع.