غادة جبارة: عارفة عبدالرسول تترأس شرفيًا مهرجان فنون الأداء بأكاديمية الفنون

قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، إن الدورة الثالثة من مهرجان فنون الأداء، التي تنطلق فعالياته غدًا الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش؛ والتى تحمل اسم الفنان محمود شكوكو، سوف يرأسها شرفيًا الفنانه القديرة عارفة عبدالرسول، وتحت إشراف كل من الدكتور سمر سعيد، عميد المعهد والدكتورة ولاء محمد، رائد اللجنة الفنية.

المهرجان يتضمن 6 عروض فنية

وأوضحت "جبارة" في بيان صحفي، أن المهرجان هذا العام 6 عروض من اختيار لجنة المشاهدة المتخصصة يغلب عليه الطابع الفلكلوري الشعبي في كل العروض المقدمة وهي: "حديث الصباح والمساء" من إخراج محمد شاكر، و"الغجري" من إخراج ياسين رضوان، و"مهرجان بكين" من إخراج حسن علي، و"عفريت لكل مواطن" من إخراج محمد مصطفى، و"عطش السواقي" من إخراج أحمد أيمن، و"إزاي تخنق جارك" من إخراج زياد هشام.

وقد تكونت إدارة مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثة من عمرو محروس أمين اللجنة الفنية، بسنت عرفة، مسئول لجنة تنسيق العروض، عبدالله عصام، مسئول لجنة الدعاية والإعلان، محمد الحوفي مسئول لجنة العلاقات العامة، وسام سعد مسئول اللجنة الإعلامية.

لجنة تحكيم العروض بالمهرجان

وتكونت لجنة تحكيم العروض من دكتور محمد حسن شاكر (رئيس لجنة المشاهدة)، محمد الروبي، فادي نشأت، محمد فتحي، حازم القاضي، دكتورة أميرة الشوادفي، دكتور فادي النبراوي.

وتبدأ الفعاليات المسرحية في مسرح نهاد صليحة بدءًا من يوم 6 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء.

مثّل محمود شكوكو في الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بإسماعيل ياسين، حيث اشترك معه كثنائي مونولوجست، وكوّن فرقة خاصة به، كان محمود شكوكو هو الفنان المصري الوحيد الذي صنع له دمى صغيرة على شكله بالجلباب البلدي والقبعة المميزة التي كان يرتديها، توفي سنة 1985.