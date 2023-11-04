وزير فلسطيني: غريزة الانتقام تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غريزة الانتقام لا تزال تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يقود هذا القصف الجنوني والغير محدود الذي يسيتهدف المدنيين الفلسطينيين سواء في منازلهم أو في مراكز الإيواء أو على الطرقات بما في ذلك مراكز الإيواء المختلفة سواء في الكنائس أو المساجد أو حتى المدارس والطرقات العامة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم تقريبًا أكثر من 40% من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن، وتقريبا 70% من سكان غزة تم تهجيرهم ونزوحهم، مشيرًا إلى أن حوالي 650 ألف من النازحين في مدارس الأونروا وحوالي 110 آلاف تقريبا في المدارس الحكومية والغير حكومية، وفي المساجد والكنائس حوالي 100 ألف، وفي المباني الحكومية وغيرها عشرات الآلاف، وأكثر من 600 ألف في ضيافة أصدقاء أو معارف في القسم الجنوبي من قطاع غزة.

وأكد أن هناك عائلات بالكامل تعيش في سياراتها على الطرق وهناك عائلات تعيش في العراء لم يعد هناك أي مكان في أماكن الإيواء لاستيعاب هؤلاء السكان.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من استهداف المدنيين هو رسالة للرأي العام الإسرائيلي بأننا نتنقم للمدنيين الذين قتلوا، ورسالة أخرى للفلسطينيين بأن رد الفعل الاسرائيلي يستهدف المواطنين لدفعهم إلى النزوح والترحيل القسري إلى جنوب قطاع غزة، والاندفاع نحو الحدود المصرية لدخول الأراضي المصرية بغية توطينهم في سيناء، مؤكدًا أن هذا هو الهدف السياسي وراء عمليات هذا القتال المتصاعد الذي لا يخضع لأي معايير دولية.