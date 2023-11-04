السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطيني: غريزة الانتقام تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال

الدكتور أحمد مجدلاني
الدكتور أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غريزة الانتقام لا تزال تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يقود هذا القصف الجنوني والغير محدود الذي يسيتهدف المدنيين الفلسطينيين سواء في منازلهم أو في مراكز الإيواء أو على الطرقات بما في ذلك مراكز الإيواء المختلفة سواء في الكنائس أو المساجد أو حتى المدارس والطرقات العامة.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم تقريبًا أكثر من 40% من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن، وتقريبا 70% من سكان غزة تم تهجيرهم ونزوحهم، مشيرًا إلى أن حوالي 650 ألف من النازحين في مدارس الأونروا وحوالي 110 آلاف تقريبا في المدارس الحكومية والغير حكومية، وفي المساجد والكنائس حوالي 100 ألف، وفي المباني الحكومية وغيرها عشرات الآلاف، وأكثر من 600 ألف في ضيافة أصدقاء أو معارف في القسم الجنوبي من قطاع غزة.

وأكد أن هناك عائلات بالكامل تعيش في سياراتها على الطرق وهناك عائلات تعيش في العراء لم يعد هناك أي مكان في أماكن الإيواء لاستيعاب هؤلاء السكان.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من استهداف المدنيين هو رسالة للرأي العام الإسرائيلي بأننا نتنقم للمدنيين الذين قتلوا، ورسالة أخرى للفلسطينيين بأن رد الفعل الاسرائيلي يستهدف المواطنين لدفعهم إلى النزوح والترحيل القسري إلى جنوب قطاع غزة، والاندفاع نحو الحدود المصرية لدخول الأراضي المصرية بغية توطينهم في سيناء، مؤكدًا أن هذا هو الهدف السياسي وراء عمليات هذا القتال المتصاعد الذي لا يخضع لأي معايير دولية.

غريزة الانتقام الفلسطينيين القاهرة الإخبارية غزة الترحيل القسري

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يكشف عدد قتلاه من الجنود والضباط منذ 7 أكتوبر

جيش الاحتلال: مقتل 4 من قواتنا فى معارك غزة بينهم قائد سرية

وزير الدفاع الإسرائيلى: "لسنا معنيين بحرب مع حزب الله"

جالانت: مصممون على الحرب فى غزة وإن طالت لسنة

جالانت: سنصل إلى "يحيى السنوار" وسنقضى عليه لتقصير أيام الحرب

القاهرة الإخبارية: "Leve Palestina" تصدح بمظاهرات أوروبا دعمًا لفلسطين (فيديو)

أبو بكر بشير: متظاهرو لندن يصفون إسرائيل بدولة الإرهاب

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات فى تشيلى تطالب بوقف الحرب بغزة

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية