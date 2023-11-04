"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يكشف عدد قتلاه من الجنود والضباط منذ 7 أكتوبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن حصيلة قتلاه الجنود والضباط منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن وصل إلى 345 جنديًا وضابطًا في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت القاهرة الإخبارية، عن سماع دوي انفجارات بمنطقة نهاريا في الجليل الغربي، إضافة إلى استهداف عدد من منصات الصواريخ اللبنانية في العمق، بحسب إعلام إسرائيلي.